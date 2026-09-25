«Ты уже «Золотой мяч» наших сердец». Это'О — о Ямале

Президент Камерунской федерации футбола (FECAFOOT) Самуэль Это′О высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале, пожелав футболисту удачи в борьбе за «Золотой мяч» 2026 года.

«Золотой мяч» наших сердец. Гений, смелый, талантливый… Удачи в этой гонке за «Золотой мяч». Но, каким бы ни был вердикт, есть одна вещь, которая уже точно случилась: как и Усман [Дембеле], ты уже «Золотой мяч» наших сердец. Продолжай заставлять нас мечтать», — написал Это'О на своей странице в социальной сети.

Сам Ламин Ямаль поделился этим постом на своей странице в соцсети.

«Золотой мяч» ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Действующим обладателем награды является форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.