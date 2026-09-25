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The Athletic рассказал, что может грозить «Сити» за нарушение финансовых правил

The Athletic рассказал, что может грозить «Сити» за нарушение финансовых правил
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Издание The Athletic, сообщившее, что «Манчестер Сити» признали виновным почти во всех нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги, отмечает, что «горожанам» могут грозить выговор, штраф, снятие очков и исключение из АПЛ.

Подчёркивается, что с «Манчестер Сити» могут снять очки — как сразу после принятия решения, так и задним числом, что повышает вероятность лишения «горожан» титулов.

Согласно правилу W.51.7 справочника Премьер-лиги, коллегия может комбинировать любое количество наказаний, изложенных в своде правил, или применять другие санкции, которые сочтёт целесообразными.

Однако любое наказание должно быть соразмерно нарушениям, иначе оно может быть отменено в апелляционном порядке.

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