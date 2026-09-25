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Далер Кузяев высказался после своего перехода в «Динамо» Мх

Далер Кузяев высказался после своего перехода в «Динамо» Мх
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Полузащитник Далер Кузяев высказался после своего перехода в махачкалинское «Динамо». Ранее пресс-служба махачкалинского клуба объявила о переходе футболиста. 33-летний хавбек присоединился к махачкалинцам на правах свободного агента.

«Ас-саляму алейкум. Рад стать игроком махачкалинского «Динамо». Ну что, Дагестан, поиграем?» — сказал Кузяев в видео в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона. Прошлый сезон Кузяев провёл в составе казанского «Рубина», за который Далер успел сыграть 19 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия.

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