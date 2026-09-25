«Ещё медаль АПЛ в копилку». Фердинанд — о новости про нарушение ФФП со стороны «Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость о признании вины «Манчестер Сити» практически по всем нарушениям финансовых правил английской Премьер-лиги. Обвинения охватывают деятельность клуба с 2009 по 2018 год.

«Ещё одна медаль Премьер-лиги будет добавлена в копилку», — написал Фердинанд на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 пунктам из 115. Обвинения «горожан» включают непредоставление точной финансовой информации, сокрытие деталей выплат, а также нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА и правил прибыльности и устойчивости АПЛ.

Материалы по теме The Athletic рассказал, что может грозить «Сити» за нарушение финансовых правил

Сколько зарабатывают футболисты: