«Ещё медаль АПЛ в копилку». Фердинанд — о новости про нарушение ФФП со стороны «Сити»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на новость о признании вины «Манчестер Сити» практически по всем нарушениям финансовых правил английской Премьер-лиги. Обвинения охватывают деятельность клуба с 2009 по 2018 год.
«Ещё одна медаль Премьер-лиги будет добавлена в копилку», — написал Фердинанд на своей странице в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 пунктам из 115. Обвинения «горожан» включают непредоставление точной финансовой информации, сокрытие деталей выплат, а также нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА и правил прибыльности и устойчивости АПЛ.
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