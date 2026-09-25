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Евсеев обратился к Кузяеву после перехода игрока в «Динамо» Мх

Евсеев обратился к Кузяеву после перехода игрока в «Динамо» Мх
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев обратился к Далеру Кузяеву после перехода полузащитника в клуб. Ранее пресс-служба махачкалинского клуба объявила о переходе футболиста. 33-летний хавбек присоединился к махачкалинцам на правах свободного агента.

«Можно поздравить. Поздравляем. Ты в Питере был, чемпионом был, поэтому к нам, видите, приходят люди, которые были чемпионами. Поэтому нам, нам и тебе в частности желаем, чтоб все болячки ушли. Нам только помощь и тебе помощь. Мы со своей стороны тебе поможем», — сказал Евсеев в видео в телеграм-канале клуба.

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети «ВКонтакте».

Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона. Прошлый сезон Кузяев провёл в составе казанского «Рубина», за который Далер успел сыграть 19 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия.

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