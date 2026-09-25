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Юрий Сёмин оценил интригу в нынешнем сезоне РПЛ

Юрий Сёмин оценил интригу в нынешнем сезоне РПЛ
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Российский тренер Юрий Сёмин оценил интригу в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мне нравится сезон РПЛ. Он напряжённый. Если раньше стандартно за чемпионство боролись две команды, то сейчас можно увидеть четыре или пять команд, которые в состоянии выиграть чемпионат. Они все показывают достаточно хорошую игру», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После девяти туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. Далее располагаются «Спартак», московское «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 19 очков. На пятом месте – «Зенит» (18).

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