Юрий Сёмин оценил интригу в нынешнем сезоне РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин оценил интригу в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Мне нравится сезон РПЛ. Он напряжённый. Если раньше стандартно за чемпионство боролись две команды, то сейчас можно увидеть четыре или пять команд, которые в состоянии выиграть чемпионат. Они все показывают достаточно хорошую игру», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После девяти туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. Далее располагаются «Спартак», московское «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 19 очков. На пятом месте – «Зенит» (18).