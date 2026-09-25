Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России

Бывший тренер сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды. 29 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, 3 октября — с Намибией, а 6 октября — с Нигерией.

«Конечно, все будут следить за матчами сборной. На мой взгляд, соперники достаточно среднего и хорошего уровня. Другое дело, приедут ли они в лучших составах, но это их проблемы. Нам бы хотелось, чтобы было напряжение и увидеть наших игроков. Все игроки собрались, отсутствующих нет. Собраны все сильнейшие», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Как сборная России играет при Карпине: