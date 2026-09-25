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«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» сыграют в футболках со специальным шевроном

«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» сыграют в футболках со специальным шевроном
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Петербургский «Зенит» объявил, что на предстоящий товарищеский матч с «Шанхай Шэньхуа» игроки обоих клубов выйдут на поле со специальным шевроном, отсылающим к двум культурам. Встреча между командами пройдёт в Китае 27 сентября и начнётся в 15:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В центре — названия клубов на русском и китайском языках, дата встречи и Шанхай — город-побратим Петербурга, который принимает матч.

Шеврон объединяет символы двух культур: дракона — одного из главных образов Китая — и льва, неразрывно связанного с Петербургом и «Зенитом». Вместе они становятся символом дружеской встречи двух клубов, двух городов и двух футбольных культур.

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