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Вагнер Лав: если предложение от ЦСКА пришло год назад, я бы поиграл здесь

Вагнер Лав: если предложение от ЦСКА пришло год назад, я бы поиграл здесь
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав сказал, что поиграл бы в стане красно-синих, если бы предложение от них пришло год назад.

— Действительно, я чувствую себя очень хорошо. Если бы предложение от ЦСКА пришло год назад, я бы поиграл здесь ещё год. Но сейчас — всё, решение принято. Скоро состоится моё прощание как профессионального спортсмена.

— Были разговоры о твоём возвращении зимой 2023 года.
— Я об этом не знаю, иначе я бы вернулся, — передаёт слова Вагнера корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

26 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится прощальный матч Вагнера Лава. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

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