Клеберсон: бразильцы помнят ЦСКА времён Вагнера очень хорошей командой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Клеберсон поделился эмоциями от приезда в Москву на прощальный матч экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава.

«Хотел бы поделиться своим счастьем находиться здесь. Мы чествуем нашего товарища, эмоции переполняют, снова появляются воспоминания из нашей карьеры.

В Бразилии в те времена не переставали говорить о ЦСКА, учитывая то, как играл клуб, учитывая, какие игроки выступали. Удивительно, как бразильцы, россияне и другие иностранцы могли конкурировать с другими европейскими командами. Бразильцы помнят ту команду, она была очень хорошей. Уверен, клуб может вернуться на те же вершины», — передаёт слова Клеберсона корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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