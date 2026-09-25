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Вагнер Лав: может, в будущем буду на бровке стадиона ЦСКА, а Дуду станет моим помощником

Вагнер Лав: может, в будущем буду на бровке стадиона ЦСКА, а Дуду станет моим помощником
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав порассуждал о возможных планах на будущее, упомянув экс-полузащитника красно-синих Сеаренсе Дуду.

«Я всё ещё в футболе. Получил тренерскую лицензию, хочу продолжать учиться и получить категорию PRO. В настоящее время работаю комментатором на бразильском канале, очень плотно связан с футболом. И в будущем продолжу работать. Кто знает, может, в будущем я буду на бровке стадиона ЦСКА, а Дуду станет моим помощником», — передаёт слова Вагнера корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

26 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится прощальный матч Вагнера Лава. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

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