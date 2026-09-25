Беллингем — пятый футболист в истории, ставший игроком года в сборной Англии дважды подряд

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ранее был назван лучшим футболистом года в сборной Англии. В прошлом году 23-летний футболист также взял эту награду. Он оказался лишь пятым игроком, ставшим лучшим в Англии два года подряд.

Ранее это достижение покорялось нападающему «Арсенала» Букайо Саке (2022, 2023), Гарри Кейну («Тоттенхэм», 2017, 2018), Уэйну Руни («Манчестер Юнайтед», 2008, 2009/2014, 2015) и Фрэнку Лэмпарду ( «Челси», 2004, 2005). Рекордсменом по числу наград является Руни, становившийся игроком года четырежды (2008, 2009, 2014, 2015).

Беллингем провёл за сборную Англии 56 матчей, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.