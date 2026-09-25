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Вагнер Лав: Газзаев до сих пор нам должен — он обещал сбрить усы

Вагнер Лав: Газзаев до сих пор нам должен — он обещал сбрить усы
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Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о тренере Валерии Газзаеве, который работал в армейском клубе. В субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится прощальный матч Вагнера Лава.

Прощальный матч Вагнера Лава . Финал
26 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Легенды ЦСКА
Не начался
Друзья Вагнера Лава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Газзаев до сих пор нам должен, он обещал сбрить усы (смеётся). Завтра мы об этом спросим его», — передаёт слова Вагнера корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и также в 2013 году. За время своей карьеры в клубе он провёл 259 матчей, забил 124 гола и стал обладателем Кубка УЕФА. Также он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и четырежды побеждал в Суперкубке России.

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