Вагнер Лав рассказал, кто из приглашённых игроков не смог приехать на прощальный матч

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, кто из приглашённых игроков не смог приехать на его прощальный матч.

«Некоторые игроки, которых я пригласил, не смогли приехать. Например, Роберто Карлос, Жилберто Силва, Роналдиньо, Ибсон, Эду Гаспар, Хуан, который играл за «Ливерпуль», «Рому» и сборную Бразилии. Но и сейчас я сижу в окружении больших игроков, моих больших друзей», — передаёт слова Вагнера корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

26 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится прощальный матч 42-летнего Вагнера Лава. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

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