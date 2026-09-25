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Вагнер Лав рассказал, кто из приглашённых игроков не смог приехать на прощальный матч

Вагнер Лав рассказал, кто из приглашённых игроков не смог приехать на прощальный матч
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил, кто из приглашённых игроков не смог приехать на его прощальный матч.

«Некоторые игроки, которых я пригласил, не смогли приехать. Например, Роберто Карлос, Жилберто Силва, Роналдиньо, Ибсон, Эду Гаспар, Хуан, который играл за «Ливерпуль», «Рому» и сборную Бразилии. Но и сейчас я сижу в окружении больших игроков, моих больших друзей», — передаёт слова Вагнера корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

26 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится прощальный матч 42-летнего Вагнера Лава. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

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