Солари признан игроком сентября в «Спартаке», он опередил Жедсона Фернандеша и Угальде
Крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари признан игроком сентября в команде. Об этом информирует пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.
«Поздравляем Солари со второй статуэткой лучшему игроку месяца в «Спартаке»!» — написано в сообщении.
Подчёркивается, что 25-летний вингер набрал 27% голосов, опередив на 3% полузащитника Жедсона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде.
В сентябре Солари принял участие в трёх матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, где забил гол и сделал результативную передачу. Также аргентинец провёл встречу в Фонбет Кубке России с «Родиной» (3:1), в которой он отметился двумя голами.
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