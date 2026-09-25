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Головин лидирует в Лиге 1 по двум показателям, связанным с прессингом

Головин лидирует в Лиге 1 по двум показателям, связанным с прессингом
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Полузащитник «Монако» Александр Головин является лидером среди футболистов французской Лиги 1 по количеству совершённых действий в прессинге и по количеству подобных действий, сделанных на чужой половине поля, сообщает официальный аккаунт «Монако» в социальной сети Х.

Футболист совершил 305 прессинг-действий, из которых 196 — на чужой половине поля.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в пяти встречах за «Монако» в чемпионате Франции, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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