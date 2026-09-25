Кейн: «Золотой мяч»? Лучший шанс для меня, был бы горд выиграть этот приз

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил свои шансы на выигрыш награды «Золотой мяч» — 2026.

«Лучший шанс на текущий момент. Произойдёт ли это в будущем, нам придётся подождать и посмотреть. Я могу сказать прямо, что минувший год был моим лучшим годом, как индивидуально, так и с точки зрения команды.

Я был бы чрезвычайно горд взять «Золотой мяч». В минувшем году мне удалось совершить много замечательных поступков, которыми горжусь. Теперь всё зависит от других людей и их мнения. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь сборной победить», — приводит слова Кейна Sky Sports.

В минувшем сезоне за клуб и сборную Кейн забил 73 гола в 65 матчах.

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