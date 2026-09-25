15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Смотреть онлайн
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн: «Золотой мяч»? Лучший шанс для меня, был бы горд выиграть этот приз

Кейн: «Золотой мяч»? Лучший шанс для меня, был бы горд выиграть этот приз
Комментарии

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн оценил свои шансы на выигрыш награды «Золотой мяч» — 2026.

«Лучший шанс на текущий момент. Произойдёт ли это в будущем, нам придётся подождать и посмотреть. Я могу сказать прямо, что минувший год был моим лучшим годом, как индивидуально, так и с точки зрения команды.

Я был бы чрезвычайно горд взять «Золотой мяч». В минувшем году мне удалось совершить много замечательных поступков, которыми горжусь. Теперь всё зависит от других людей и их мнения. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь сборной победить», — приводит слова Кейна Sky Sports.

В минувшем сезоне за клуб и сборную Кейн забил 73 гола в 65 матчах.

Материалы по теме
Тухель: Кейн — мой обладатель «Золотого мяча». Более 70 голов, три титула, полуфинал ЧМ

Топ-5 легенд футбола:

</