Изменено время начала матчей сборной России с Ираном и Нигерией

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале проинформировала об изменении времени начала товарищеских матчей с Ираном (29 сентября) и Нигерией (6 октября). Обе игры по договорённости с основным вещателем начнутся в 19:00 мск. Встреча сборной России с Ираном пройдёт в Казани, а игра с Нигерией — в Нижнем Новгороде.

3 октября российская национальная команда проведёт товарищеский матч с Намибией. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иран располагается на 22-й строчке, Намибия — на 118-й строчке, Нигерия — на 26-й строчке.

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