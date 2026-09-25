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«Ещё в 2020 году хотел подписать в «Спартак». Газизов — о переходе Кузяева в «Динамо» Мх

«Ещё в 2020 году хотел подписать в «Спартак». Газизов — о переходе Кузяева в «Динамо» Мх
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал переход полузащитника Далера Кузяева в дагестанский клуб, упомянув московский «Спартак».

«Рады, что Далер принял наше предложение стать частью махачкалинского «Динамо». Переговоры получились быстрыми. Далеру большое спасибо! Тут всё сошлось: и наше желание видеть его в «Динамо», и его желание играть у нас. Поэтому движение навстречу было обоюдным.

Ещё в 2020 году хотел подписать Кузяева в «Спартак». Тогда не получилось. Спустя столько времени мы всё же будем вместе работать, и это, на мой взгляд, очень символично.

Далер — большой футболист, статусный игрок. Однозначная помощь для нас. Уверен, что он внесёт новые краски в нашу игру и поможет клубу достичь новых высот. Спасибо, Далер, что ты с нами!» — приводит слова Газизова телеграм-канал клуба.

Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до конца нынешнего сезона. Прошлый сезон Кузяев провёл в составе казанского «Рубина», за который Далер успел сыграть 19 мат