Сборная России по футболу представила обновлённый автобус команды

Пресс-служба сборной России по футболу в телеграм-канале проинформировала об обновлении автобуса команды.

«Вслед за формой обновили и автобус сборной. Совсем скоро увидим его в Казани и других городах России», — написано в сообщении национальной команды.

Фото: РФС

Фото: РФС

29 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Ираном, 3 октября сыграют с Намибией, а 6 октября — с Нигерией.

Встреча сборной России с Ираном пройдёт в Казани, с Намибией — в Екатеринбурге, с Нигерией — в Нижнем Новгороде.

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Иран располагается на 22-й строчке, Намибия — на 118-й строчке, Нигерия — на 26-й строчке.