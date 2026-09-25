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«Давайте не будем сравнивать». Савиола — о Месси и Ямале

«Давайте не будем сравнивать». Савиола — о Месси и Ямале
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Бывший нападающий сборной Аргентины Хавьер Савиола высказался о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси и вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

– Какие отличия между Месси и Ямалем вы видите?
– Когда я увидел Месси, то столкнулся с тем, чего никогда раньше не видел: это скорость его игры, его дриблинг, характер, с которым он требовал мяч, и невероятный интеллект.

Ямаль всё ещё находится в начале своей карьеры, и мы не должны оказывать на него слишком большое давление, однако он движется в правильном направлении, чтобы стать одним из лучших в мире. Это разные игроки, давайте не будем сравнивать. Месси уже оставил свой след в истории, в то время как у Ламина всё ещё впереди. Мы не можем знать, как далеко он зайдёт, но он может стать одним из главных действующих лиц на долгие годы, – приводит слова Савиолы La Gazzetta dello Sport.

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