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«Ман Сити» может заплатить более £ 100 млн каждому из своих соперников — The Times

«Ман Сити» может заплатить более £ 100 млн каждому из своих соперников — The Times
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Потенциальное признание виновным «Манчестер Сити» в нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги может привести к искам о возмещении ущерба на сумму более £ 100 млн (€ 116 млн) для каждого из соперников «горожан». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, в 2024 году «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» направили «Манчестер Сити» уведомления и оставили за собой право требовать возмещения ущерба в случае признания клуба виновным по самым серьёзным обвинениям.

Подчёркивается, что ряд команд оценили потенциальные убытки в сумму, превышающую £ 100 млн, в том числе поскольку они потеряли выручку в связи с пропуском Лиги чемпионов.

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