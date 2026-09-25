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Стала известна сумма, которую заработал Бекхэм благодаря ЧМ-2026 — The Telegraph

Стала известна сумма, которую заработал Бекхэм благодаря ЧМ-2026 — The Telegraph
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Бывший футболист сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм за неполный год заработал £ 38 млн (около € 44 млн) благодаря заключению ряда выгодных рекламных контрактов в преддверии чемпионата мира — 2026, сообщает The Telegraph.

Бекхэм получил эту сумму в качестве дивидендов от компании, управляющей брендом англичанина. В 2022 году совладелец «Интер Майами» продал 55% доли в компании, сохранив за собой 45%. Последние финансовые показатели компании свидетельствуют о том, что за 2025 год она получила прибыль в размере £ 50 млн.

По ходу турнира экс-полузащитник сборной Англии принял участие в 12 рекламных кампаниях.

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