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«Он в прошлом». Спортдиректор «Барселоны» — о Хулиане Альваресе

«Он в прошлом». Спортдиректор «Барселоны» — о Хулиане Альваресе
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Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб больше не рассматривает покупку нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Хулиан Альварес — это прошлое. Теперь «Барселоне» нужно смотреть в будущее. Этот переход в итоге оказался невозможным. Мы сделали предложение. Его клуб заявил, что не будет его продавать, и нам пришлось искать другие варианты.

Надеюсь, у Хулиана всё сложится хорошо и он сможет помочь своему клубу», — приводит слова Деку ESPN.

26-летний Альварес в четырёх матчах текущего сезона отдал результативную передачу. Он играет за «Атлетико» с 2024 года, контракт рассчитан до лета 2030-го.

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