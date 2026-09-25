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«Ливерпуль» проявляет интерес к чемпиону мира из «Атлетико» — TEAMtalk

«Ливерпуль» проявляет интерес к чемпиону мира из «Атлетико» — TEAMtalk
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«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к правому защитнику мадридского «Атлетико», чемпиону мира — 2026 Маркосу Льоренте, чей контракт с «матрасниками» заканчивается летом 2027 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Атлетико» хочет сохранить 31-летнего футболиста и работает над продлением его трудового соглашения.

Отметим, Льоренте забил пять голов в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, каждый из которых — на «Энфилде».

В нынешнем сезоне Льоренте принял участие в восьми встречах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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