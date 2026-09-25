Турция — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Турции и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Коджаэли» в Измите. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд.

Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Озджан, Кадыоглу, Бардакджи, Узун, Юксек, Гюлер, Айдын, Йылмаз.

Франция: Меньян, Трюффер, Юпамекано, Лакруа, Кунде, Коне, Рабьо, Шерки, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего