Эмболо вслед за Джакой отстранён от состава сборной Швейцарии за подделку сертификата

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо не поможет своей команде в ближайших матчах Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба сборной на официальном сайте.

«Эмболо проинформировал Швейцарскую футбольную ассоциацию о ситуации в личной жизни, которая сегодня стала достоянием общественности. В результате руководство ассоциации приняло решение, что Брил не присоединится к команде, как планировалось.

Это решение призвано обеспечить сосредоточенность команды на предстоящих встречах Лиги наций УЕФА. Брил Эмболо был проинформирован о решении», — сказано в заявлении.

Журналист Крейг Кинг, одним из первых сообщивших об отстранении Гранита Джаки от состава сборной из-за подделки сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщил, что Эмболо признался в получении двух поддельных результатов тестов на COVID-19 в 2021 году.