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21:45 Мск
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Италия — Бельгия: стартовые составы команд на матч 1-го тура Лиги наций 2026/2027, 25 сентября

Италия — Бельгия: стартовые составы команд на матч 1-го тура Лиги наций
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Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Италии и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
1-й тайм
0 : 0
Бельгия

Стартовые составы команд.

Италия: Доннарумма, Калафьори, Ди Лоренцо, Манчини, Коппола, Тонали, Барелла, Романо, Эспозито, Кин, Камбьяги.

Бельгия: Ламменс, Кастань, Нгой, Де Кёйпер, Мехеле, Тилеманс, Де Брёйне, Морейра, Раскин, Годтс, Де Кетеларе.

Во 2-м туре группового этапа Италия встретится с Турцией 28 сентября, а Бельгия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розы