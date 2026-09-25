Бывший тренер московского «Динамо» Йоканович получил аналогичную должность в «Базеле»

Сербский специалист Славиша Йоканович стал главным тренером «Базеля». Об этом информирует пресс-служба швейцарского клуба на официальном сайте. Продолжительность соглашения не сообщается.

«Славиша Йоканович известен своей способностью быстро стабилизировать и успешно развивать команды, даже в сложных ситуациях», — сказано в заявлении «Базеля».

«Базель — один из ведущих клубов в международном футболе. Нынешняя ситуация представляет собой для меня захватывающий и сложный вызов, который я принимаю с большой мотивацией. Мой анализ показал, что существующий состав обладает огромным потенциалом и может показывать лучшие результаты, чем в последнее время. Теперь вместе с моим штабом нужно внести необходимые корректировки, чтобы этот потенциал проявился на поле. С нетерпением жду встречи с командой на следующей неделе», — сказал Йоканович.

Последним местом работы 58-летнего Йокановича был клуб из ОАЭ «Ан-Наср». В сезоне-2022/2023 тренер работал в московском «Динамо».