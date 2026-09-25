Аэропорт Дублина подшутил над «Сити» на фоне новостей о признании их вины в нарушении ФФП

Пресс-служба аэропорта Дублина на странице в социальной сети X сделала публикацию в связи с новостью о признании «Манчестер Сити» виновным в нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги. Сообщалось, что «горожан» признали виновными в 114 из 115 пунктов.

«Хорошие новости для болельщиков «Ман Сити» в Ирландии: мы предлагаем прямые рейсы в Лутон, Бирмингем, Бристоль, Брэдфорд и Кардифф», — написано в сообщении.

При этом пресс-служба аэропорта Дублина опубликовала фотографию выхода с номером 115.

Фото: x.com/DublinAirport

Обвинения «Манчестер Сити» охватывают деятельность клуба с 2009 по 2018 год и включают непредоставление точной финансовой информации, сокрытие деталей выплат, а также нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА и правил прибыльности и устойчивости АПЛ.

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