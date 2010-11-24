Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: Данни — главная звезда современного "Зенита"

Канчельскис: Данни — главная звезда современного "Зенита"
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис лучшим игроком петербургского «Зенита» в этом году считает португальца Данни.

«Нет никаких сомнений, Данни — № 1. Креативный футболист, главная звезда современного „Зенита“, постоянно что-то создаёт на поле, находится в движении. Радует, что он нашёл в себе силы и желание полностью восстановиться после тяжелейшей травмы, полученной в середине прошлого сезона. Ведь далеко не всем ярким талантам в таких ситуациях удаётся заиграть на прежнем уровне, всё зависит от самих футболистов, поскольку работать приходится в два раза больше», — приводит слова Канчельскиса издание «Смена».

В нынешнем сезоне чемпионата России Данни принял участие в 26 матчах «Зенита» и забил 10 голов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022