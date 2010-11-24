Канчельскис: Данни — главная звезда современного "Зенита"

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис лучшим игроком петербургского «Зенита» в этом году считает португальца Данни.

«Нет никаких сомнений, Данни — № 1. Креативный футболист, главная звезда современного „Зенита“, постоянно что-то создаёт на поле, находится в движении. Радует, что он нашёл в себе силы и желание полностью восстановиться после тяжелейшей травмы, полученной в середине прошлого сезона. Ведь далеко не всем ярким талантам в таких ситуациях удаётся заиграть на прежнем уровне, всё зависит от самих футболистов, поскольку работать приходится в два раза больше», — приводит слова Канчельскиса издание «Смена».

В нынешнем сезоне чемпионата России Данни принял участие в 26 матчах «Зенита» и забил 10 голов.