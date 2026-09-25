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«Всё, что пишут — неправда». Митрюшкин — о «Локомотиве»

«Всё, что пишут — неправда». Митрюшкин — о «Локомотиве»
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Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о команде и ситуации в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Старт сезона получился тяжёлым. Не такой, как мы хотели. Микротравмы выбили нас из колеи. Понятно, что в последние дни трансферного окна выбили немного команду психологически. Сейчас нужно набирать очки и выбираться из нижней части. Сезон переходной. Самое главное сейчас выбраться оттуда.

Думаю, Галактионов чувствует поддержку, что команда отдаётся на поле. Разговоров никаких нет. Понятно, всё, что пишут — неправда. У нас есть задача двигаться от матча к матчу, паники никакой нет. В следующих играх нужно набирать максимум очков. Мы выберемся, я уверен», — сказал Митрюшкин в эфире «Матч Премьер».

После девяти встреч в чемпионате России «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14‑е место в турнирной таблице.

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