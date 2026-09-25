15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Бельгия, результат матча 25 сентября 2026, счет 0:2, 1-й тур Лиги наций 2026/2027

Сборная Италии уступила Бельгии в матче 1-го тура Лиги наций
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречались сборные Италии и Бельгии. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Бельгии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Годтс – 20'     0:2 Лукебакио – 69'    

Первый мяч в матче забил полузащитник сборной Бельгии Мика Годтс на 20-й минуте. Полузащитник бельгийцев Доди Лукебакио удвоил преимущество гостей на 69-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

Во 2-м туре группового этапа Италия встретится с Турцией 28 сентября, а Бельгия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.