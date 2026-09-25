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«Почему его не рассматривал? Загадка». Генич назвал клуб, который подошёл бы Дзюбе

«Почему его не рассматривал? Загадка». Генич назвал клуб, который подошёл бы Дзюбе
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Российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что форвард Артём Дзюба мог бы помочь казанскому «Рубину» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Я вижу одну команду, которая могла его взять. Я вижу, что эта команда «Рубин» Казань. Это «Рубин», который бы мог и удовлетворить его финансовые аппетиты, и по задачам – попасть в пятёрку. Артём мог бы здорово помочь, и им нужен такой лидер с уходом другого лидера, капитана команды Мирлинда Даку. У них остался один Сиве и молодой Моторин. Вот почему «Рубин» его не рассматривал? Вот для меня это загадка», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

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