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«МЮ» оценил финансовые потери за время, что «Сити» нарушал правила АПЛ — The Athletic

«МЮ» оценил финансовые потери за время, что «Сити» нарушал правила АПЛ — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» провёл внутреннюю оценку возможных финансовых потерь, понесённых в период, в течение которого «Манчестер Сити» был виновен в нарушении правил английской Премьер-лиги, включая упущенные титулы в Премьер-лиге и пропущенную квалификацию в Лигу чемпионов. Об этом сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон на странице в социальной сети X.

В пятницу, 25 сентября, издание The Athletic сообщило, что «Манчестер Сити» признан виновным в нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги. Сообщалось, что «горожан» признали виновными в 114 из 115 пунктов. Они охватывают деятельность клуба с 2009 по 2018 год.

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