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«Не всё так просто». Премьер-министр Великобритании — о новостях про нарушения «Сити»

«Не всё так просто». Премьер-министр Великобритании — о новостях про нарушения «Сити»
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Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем прокомментировал сообщения СМИ о признании «Манчестер Сити» виновным в нарушении 114 из 115 пунктов финансовых правил английской Премьер-лиги с 2009 по 2018 год.

«Я только что узнал об этих новостях и считаю, что на текущем этапе это всего лишь новости. Если их правдивость подтвердится, безусловно, я захочу ознакомиться с докладом независимого комитета. Людям не следует спешить с выводами, что «Манчестер Сити» следует лишить титула чемпиона, прежде чем они ознакомятся с отчётом.

Это был долгий и весьма спорный процесс между клубом и английской Премьер-лигой, поэтому я не думаю, что всё так просто. Каждый должен очень подробно изучить доклад независимого комитета, прежде чем делать какие-либо выводы», — приводит слова Бёрнема MCI World на странице в социальной сети X.

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