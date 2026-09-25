«Исключить из АПЛ и трансферный бан на пять лет». Бент — о наказании для «Ман Сити»

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент отреагировал на сообщения СМИ о признании «Манчестер Сити» виновным в нарушении 114 из 115 пунктов финансовых правил английской Премьер-лиги с 2009 по 2018 год.

«Есть пример «Ювентуса» (в сезоне-2022/2023 с «Ювентуса» сняли 10 очков за финансовые нарушения. — Прим. «Чемпионата»). А на сколько опустился «Рейнджерс», на четыре дивизиона? Им [«Манчестер Сити»] придётся вылететь. Они должны быть переведены во Вторую лигу и получить трансферный бан лет на пять-шесть. Так и должно быть. Вылета в Чемпионшип недостаточно», — сказал Бент для talkSPORT.

Обвинения «горожан» включают непредоставление точной финансовой информации, сокрытие деталей выплат, а также нарушение правил финансового фэйр-плей УЕФА и правил прибыльности и устойчивости АПЛ.

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