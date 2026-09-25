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«Сколько титулов АПЛ выиграл я?» Де Хеа — о возможном лишении чемпионств у «Сити»

«Сколько титулов АПЛ выиграл я?» Де Хеа — о возможном лишении чемпионств у «Сити»
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, играющий за «Фиорентину», отреагировал на сообщения СМИ о признании «Манчестер Сити» виновным в нарушении 114 из 115 пунктов финансовых правил английской Премьер-лиги с 2009 по 2018 год. Подчёркивалось, что «горожан» могут лишить чемпионств, завоёванных в указанный период.

«Так… Давайте поговорим. Сколько же титулов Премьер-лиги я тогда выиграл?» — написал де Хеа на странице в социальной сети X.

35-летний голкипер выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. За этот период де Хеа принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в 188 из которых он отыграл «на ноль».

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