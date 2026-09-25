Фигу выбрал Ямаля вместо Месси в качестве главного претендента на «Золотой мяч»
Обладатель «Золотого мяча» 2000 года португалец Луиш Фигу в формате плей-офф выбрал победителя «Золотого мяча» в этом году. В финале Фигу отдал предпочтение нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю, а не форварду «Интер Майами» Лионелю Месси. Интервью Фигу дал блогеру Fiago, который разместил его в соцсети Х.
Выбор Фигу:
Месси/Дембеле — Месси;
Кейн/Холанд — Кейн;
Родри/Ямаль — Ямаль;
Мбаппе/Кварацхелия — Мбаппе;
Месси/Кейн — Месси;
Ямаль/Мбаппе — Ямаль;
Месси/Ямаль — Ямаль.
Выбирая между Ямалем и Мбаппе, Фигу заявил, что это сложный выбор, потому что они оба заслужили «Золотой мяч». Когда дело дошло до выбора между Ямалем и Месси, Фигу предпочёл испанца, так как у «Месси уже много «Золотых мячей».
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