Фигу выбрал Ямаля вместо Месси в качестве главного претендента на «Золотой мяч»

Обладатель «Золотого мяча» 2000 года португалец Луиш Фигу в формате плей-офф выбрал победителя «Золотого мяча» в этом году. В финале Фигу отдал предпочтение нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю, а не форварду «Интер Майами» Лионелю Месси. Интервью Фигу дал блогеру Fiago, который разместил его в соцсети Х.

Выбор Фигу:

Месси/Дембеле — Месси;

Кейн/Холанд — Кейн;

Родри/Ямаль — Ямаль;

Мбаппе/Кварацхелия — Мбаппе;

Месси/Кейн — Месси;

Ямаль/Мбаппе — Ямаль;

Месси/Ямаль — Ямаль.

Выбирая между Ямалем и Мбаппе, Фигу заявил, что это сложный выбор, потому что они оба заслужили «Золотой мяч». Когда дело дошло до выбора между Ямалем и Месси, Фигу предпочёл испанца, так как у «Месси уже много «Золотых мячей».