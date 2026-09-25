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«Представляешь реакцию фанатов? Даже мысли не допускали». Генич — о Дзюбе в «Спартаке»

«Представляешь реакцию фанатов? Даже мысли не допускали». Генич — о Дзюбе в «Спартаке»
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Российский комментатор Константин Генич высказался о несостоявшемся возвращении форварда Артёма Дзюбы в московский «Спартак». Игрок остаётся в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

«Ты представляешь реакцию фанатов на возвращение Дзюбы? У «Спартака» сейчас идеальная внутренняя обстановка в раздевалке, в коллективе. Они с большим трепетом и волнением ждали Даку. Как это повлияет. Стало хорошо. Представь, если бы сейчас взяли Дзюбу. Ну, это вообще смещение акцентов, всех настроек внутри команды. Я разговаривал с важными людьми из «Спартака», там даже мысли не допускали о возвращении Артёма», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год.

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