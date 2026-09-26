«Уже проходили через это». Родри отреагировал на новости о нарушениях «Ман Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Родри, играющий за «Барселону», прокомментировал сообщения СМИ о признании «горожан» виновными в нарушении 114 из 115 пунктов финансовых правил английской Премьер-лиги с 2009 по 2018 год.

«В 2020 году мы столкнулись с очень похожей ситуацией. Судебный процесс был сопоставимым, даже если инициатором разбирательства была другая сторона. Внутри клуба мы всегда чувствовали спокойствие и уверенность в исходе этого дела. В конце концов клуб был оправдан. Я просто надеюсь, что правосудие восторжествует, каким бы ни был приговор. Но, зная этот клуб очень хорошо, я убежден, что всё обойдется без каких-либо санкций», — сказал Родри на пресс-конференции сборной Испании.

Презентация Родри на «Камп Ноу»: