15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Бельгия: Лукебакио удвоил преимущество гостей на 69-й минуте матча Лиги наций

Италия — Бельгия: Лукебакио удвоил преимущество гостей на 69-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Италии и Бельгии. Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 2:0 в пользу сборной Бельгии.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Годтс – 20'     0:2 Лукебакио – 69'    

Полузащитник бельгийцев Доди Лукебакио удвоил преимущество гостей на 69-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник сборной Бельгии Мика Годтс на 20-й минуте.

Во 2-м туре группового этапа Италия встретится с Турцией 28 сентября, а Бельгия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
Материалы по теме