Италия — Бельгия: Лукебакио удвоил преимущество гостей на 69-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Италии и Бельгии. Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 2:0 в пользу сборной Бельгии.

Полузащитник бельгийцев Доди Лукебакио удвоил преимущество гостей на 69-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил полузащитник сборной Бельгии Мика Годтс на 20-й минуте.

Во 2-м туре группового этапа Италия встретится с Турцией 28 сентября, а Бельгия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.