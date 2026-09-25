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Венгрия — Украина, результат матча 25 сентября 2026, счет 0:1, 1-й тур Лиги наций 2026/2027

Сборная Украины победила Венгрию в матче 1-го тура Лиги наций
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В), в котором встречались сборные Венгрии и Украины. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты сборной Украины.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

Единственный мяч в матче забил нападающий сборной Украины Даниил Сикан на 42-й минуте. На 90+2-й минуте был удалён полузащитник украинцев Александр Назаренко.

Во 2-м туре группового этапа Венгрия встретится с Северной Ирландией 28 сентября, а Украина в этот же день проведёт матч с Грузией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.