Сборная Украины победила Венгрию в матче 1-го тура Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В), в котором встречались сборные Венгрии и Украины. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Победу во встрече со счётом 1:0 праздновали футболисты сборной Украины.

Единственный мяч в матче забил нападающий сборной Украины Даниил Сикан на 42-й минуте. На 90+2-й минуте был удалён полузащитник украинцев Александр Назаренко.

Во 2-м туре группового этапа Венгрия встретится с Северной Ирландией 28 сентября, а Украина в этот же день проведёт матч с Грузией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.