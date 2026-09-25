Гол Дьёкереша позволил Швеции победить Румынию в матче Лиги наций

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига B), в котором встречались сборные Швеции и Румынии. Игра проходила на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме. В качестве главного арбитра встречи выступил Ондржей Берка из Чехии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий сборной Швеции Александер Исак. Через девять минут полузащитник Деннис Ман восстановил равновесие. На 43-й минуте гол забил форвард хозяев Виктор Дьёкереш.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.