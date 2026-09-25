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Швеция — Румыния, результат матча 25 сентября 2026, счет 2:1, 1-й тур группового этапа Лиги наций 2026/2027

Гол Дьёкереша позволил Швеции победить Румынию в матче Лиги наций
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Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига B), в котором встречались сборные Швеции и Румынии. Игра проходила на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме. В качестве главного арбитра встречи выступил Ондржей Берка из Чехии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
2 : 1
Румыния
1:0 Исак – 20'     1:1 Ман – 29'     2:1 Дьёкереш – 43'    

На 20-й минуте счёт открыл нападающий сборной Швеции Александер Исак. Через девять минут полузащитник Деннис Ман восстановил равновесие. На 43-й минуте гол забил форвард хозяев Виктор Дьёкереш.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.