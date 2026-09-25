Польша и Босния и Герцеговина поделили очки в матче 1-го тура Лиги наций

На стадионе «Народовы» в Варшаве завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Лиги B. Встречались Польша и Босния и Герцеговина. Счёт в игре так и не был открыт — 0:0.

До этого команды дважды встречались в рамках Лиги наций в 2020 году, оба раза сильнее была Польша — 2:1, 3:0.

Польша и Босния выступают в четвёртой группе, где также присутствуют Швеция и Румыния.

До конца текущей международной паузы Польша проведёт встречи Лиги наций Швецией (в гостях, 28 сентября), Румынией (дома, 2 октября) и вновь — с Боснией (4 октября).

Боснию, помимо вышеназванного второго матча с Польшей ждут игры с Румынией (в гостях, 28 сентября) и Швецией (дома, 2 октября).