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Польша — Босния и Герцеговина: результат матча 25 сентября 2026, счет 0:0, 1-й тур группового этапа Лиги наций Лиги B 2026/2027

Польша и Босния и Герцеговина поделили очки в матче 1-го тура Лиги наций
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На стадионе «Народовы» в Варшаве завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Лиги B. Встречались Польша и Босния и Герцеговина. Счёт в игре так и не был открыт — 0:0.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Польша
Окончен
0 : 0
Босния и Герцеговина

До этого команды дважды встречались в рамках Лиги наций в 2020 году, оба раза сильнее была Польша — 2:1, 3:0.

Польша и Босния выступают в четвёртой группе, где также присутствуют Швеция и Румыния.

До конца текущей международной паузы Польша проведёт встречи Лиги наций Швецией (в гостях, 28 сентября), Румынией (дома, 2 октября) и вновь — с Боснией (4 октября).

Боснию, помимо вышеназванного второго матча с Польшей ждут игры с Румынией (в гостях, 28 сентября) и Швецией (дома, 2 октября).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027