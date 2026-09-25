15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Турция — Франция, результат матча 25 сентября 2026, счет 0:1, 1-й тур группового этапа Лиги наций 2026/2027

Сборная Франции победила Турцию благодаря голу Мбаппе, получившего травму
Комментарии

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречались сборные Турции и Франции. Игра проходила на стадионе «Коджаэли» в Измите. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

На 54-й минуте счёт открыл нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Через пять минут игрок был заменён из-за повреждения, полученного во время гола. На 87-й минуте вратарь хозяев Угурджан Чакыр получил красную карточку.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3