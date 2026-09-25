«Освистывание? Такого стоит ожидать». Манчини — о поражении Италии от Бельгии в Лиге наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался после поражения своей команды от Бельгии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A). Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Бельгии.

«Освистывание? Нам неприятно проигрывать. Было ли оно заслуженным? Когда проигрываешь, такого стоит ожидать. В первом тайме они играли лучше, а во втором — мы», — сказал Манчини в эфире Rai 1.

Во 2-м туре группового этапа Италия встретится с Турцией 28 сентября, а Бельгия в этот же день проведёт матч с Францией.