Сборная Франции провела первый матч под руководством Зинедина Зидана

Завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречались сборные Турции и Франции. Игра проходила на стадионе «Коджаэли» в Измите. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Эта встреча стала первой для Зинедина Зидана на посту главного тренера сборной Франции, который сменил на этой должности Дидье Дешама. Дешам работал в сборной Франции 14 лет, выиграв с ней чемпионат мира и Лигу наций. Для Зидана это первый опыт тренерства на уровне сборных.

На 54-й минуте счёт открыл нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Через пять минут игрок был заменён из-за повреждения, полученного во время гола. На 87-й минуте вратарь хозяев Угурджан Чакыр получил красную карточку.

Во 2-м туре группового этапа Турция встретится с Италией 28 сентября, а Франция в этот же день проведёт матч с Бельгией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.