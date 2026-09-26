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«Абсолютно бредовое заявление». Генич объяснил увольнение Альбы из «Ростова»

«Абсолютно бредовое заявление». Генич объяснил увольнение Альбы из «Ростова»
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Российский комментатор Константин Генич объяснил увольнение Джонатана Альбы с поста главного тренера «Ростова». 24 сентября «Ростов» на своём официальном сайте объявил об увольнении специалиста.

«В «Ростове»… Я читал их официальное заявление, что ввиду сложных финансовых обстоятельств ля-ля-ля… Благодарим Джонатана Альбу за работу. Это абсолютно бредовое заявление. Мы все прекрасно понимаем, что дни Альбы были сочтены. Ничего нет общего у работы Альбы и спортивного результата. Его бы всё равно убрали. Пришло новое руководство и избавляется от всего старого. Я думаю, что и пресс-служба скоро поменяется. Может быть, останется ростовская легенда Михаил Осинов, но все остальные команду покинут. Это данность, это нормально», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Альба присоединился к клубу в 2018 году в качестве тренера-аналитика. В феврале 2025 года после ухода Валерия Карпина Альба возглавил команду.

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