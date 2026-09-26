Дембеле высказался об игре сборной Франции в первом матче под руководством Зидана

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением об игре национальной команды в дебютном матче Зинедина Зидана в качестве её главного тренера. «Трёхцветные» победили Турцию со счётом 1:0 во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций.

«Это победа на сложном поле. В целом мы провели очень хороший матч. Могли забить на один-два гола больше. Приехать в Турцию играть на раскалённом стадионе было непросто. Мы упорно работали всю неделю и довольны тремя очками. Он [Зидан] ожидал от нас привлекательного футбола, с активным взаимодействием на поле. Он дал нам тактику, схему 4-3-3. Мы сыграли уверенно. Будем продолжать подготовку к встрече в понедельник», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Зидан офи