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Дембеле высказался об игре сборной Франции в первом матче под руководством Зидана

Дембеле высказался об игре сборной Франции в первом матче под руководством Зидана
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Нападающий сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением об игре национальной команды в дебютном матче Зинедина Зидана в качестве её главного тренера. «Трёхцветные» победили Турцию со счётом 1:0 во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

«Это победа на сложном поле. В целом мы провели очень хороший матч. Могли забить на один-два гола больше. Приехать в Турцию играть на раскалённом стадионе было непросто. Мы упорно работали всю неделю и довольны тремя очками. Он [Зидан] ожидал от нас привлекательного футбола, с активным взаимодействием на поле. Он дал нам тактику, схему 4-3-3. Мы сыграли уверенно. Будем продолжать подготовку к встрече в понедельник», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Зидан офи